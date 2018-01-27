Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Söylemden çok somut adım bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin somut bir şekilde göstermesi gerekiyor. Güven bunalımı var. ABD'den farklı sesler geliyor. Silah vermediğini görmemiz lazım. Bu terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Bize kaybolan güveni tekrar tesis edecek adımı atması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edilmesini de değerlendirdi.

"McMaster Trump'ın Cumhurbaşkanımıza söylediğini teyit ediyor. Sık sık görüşüyoruz. Terörün finansmanıyla mücadele gibi çok önemli toplantılar yaptık. Bu dialog devam ediyor. Ama güven zedelenmesi oldu. Bugün Cumhurbaşkanımızı sevende sevmeyende bir söz verdiği zaman yapar diyor. ABD'de görmek istiyoruz bunu. Birçok söz verildi ama tutulmadı. Münbiç, Rakka. Söylemden çok somut adımları görmek istiyoruz. Bize yönelik tehdit nerdeyse orda onu yok etmemiz lazım."

Kaynak: TRT Haber