  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Soçi'ye katılan teröristin iadesini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Soçi'ye katılan teröristin iadesini istedik

Dışişleti Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını, Rusya'dan bu şahsın Türkiye'ye iade edilmesinin istendiğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Soçiye katılan teröristin iadesini istedik

Dışişleti Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresini  değerlendirdi.

Zirvenin başarılı geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak istediklerimiz bildirgede yer aldı." dedi. 

Terörist Mihraç Ural'ın zirveye katılmasıyla ilgili de "Soçi'deki Zirveye katılan teröristin iadesini istedik. Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır. Şimdi bu konuda Rusya çalışmalar yapıp bize dönecek. Bizzat Putin ilgileniyor." diye konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerlendirdi.

"Afrin operasyonuyla ilgili Franda yada başka hiçbir ülke bize ders veremez. Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz gidip Cezayir'i işgal edelim. Bu bir işgal değildir. Biz meşru müdafa hakkımızı kullanıyoruz. BM'ye, kararlarına uygundur. Tüm dünya bunu kabul etmiştir. Tillerson ile dün görüştük. Soçi'yi de konuştuk, Afrin'i de konuştuk." 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, soçi, rusya, mihraş ural, Mevlüt Çavuşoğlu, afrin
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