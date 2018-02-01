Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Soçi'ye katılan teröristin iadesini istedik

Dışişleti Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresini değerlendirdi.

Zirvenin başarılı geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak istediklerimiz bildirgede yer aldı." dedi.

Terörist Mihraç Ural'ın zirveye katılmasıyla ilgili de "Soçi'deki Zirveye katılan teröristin iadesini istedik. Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır. Şimdi bu konuda Rusya çalışmalar yapıp bize dönecek. Bizzat Putin ilgileniyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerlendirdi.

"Afrin operasyonuyla ilgili Franda yada başka hiçbir ülke bize ders veremez. Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz gidip Cezayir'i işgal edelim. Bu bir işgal değildir. Biz meşru müdafa hakkımızı kullanıyoruz. BM'ye, kararlarına uygundur. Tüm dünya bunu kabul etmiştir. Tillerson ile dün görüştük. Soçi'yi de konuştuk, Afrin'i de konuştuk."

Ayrıntılar geliyor...

Dışişleri Bakanı @MevlutCavusoglu gazetecilerin sorularını cevaplıyor. https://t.co/nBzDosCxPY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Şubat 2018

Kaynak: TRT Haber