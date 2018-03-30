Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sen kimsin arabuluculuk yapıyorsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, dün Macron'un, terör örgütü SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesi ve Fransız basınında yer alan iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bir terör örgütünün en üst seviyede ağırlanması Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunun göstergesidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütünün üst seviyede ağırlanması Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. pic.twitter.com/2khkvQeU1u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mart 2018

Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüşmesinde Fransa'ya terör saldırısında bulunan kişileri ya da temsilcilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de ağırlaması halinde ne düşüneceğini sorduğunu dile getiren Çavuşoğlu, YPG ve PKK'nın Türkiye'de 40 bin kişinin ölümüne sebep olan bir terör örgütü olduğunu ve YPG ile PKK arasında hiçbir ayrım olmadığını vurguladı.

Sen kimsin ara buluculuk yapıyorsun

Çavuşoğlu, Fransa'nın dürüst olmadığının altını çizdi.

"Terör örgütün üst seviyede ağırlanması Fransa'nın terör örgütleri içinde çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Bu terör örgütü Fransa'ya saldırmamış olabilir. Ama YPG ve PKK, Türkiye'de 40 bin kişinin ölümüne sebep olmuş bi örgüttür. YPG ve PKK arasında hiçbir fark yoktur. Fransa, bunu çok iyi biliyor ama bilmemezlikten geliyor. Fransa objektifliğini tamamen yitirmiştir. Fransa'nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez. Sen kimsin, ara buluculuk yapıyorsun"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa'nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez. Sen kimsin, arabuluculuk yapıyorsun.https://t.co/Kr6sTF98qG pic.twitter.com/geUtAJEA3k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mart 2018

Fransa objektifliğini tamamen yitirmiştir

Kanton ifadesinin sıklıkla kullanıldığına da dikkati çeken Çavuşoğlu, bunun Birleşmiş Milletler kararlarına da aykırı olduğunu belirtti.

"Afrin veya Suriye'de bugüne kadar ne zaman kanton oluştu da 'Afrin kantonu' diyorsunuz." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, nasıl Fransa'da Korsika'ya kanton denilmiyorsa, Suriye'nin de herhangi bir bölgesine kanton denmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Fransa'nın Suriye konusunda objektifliğini tamamen yitirerek, farklı bir yolu tercih ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Fransa'nın Suriye konusunda bizimle iş birliği yapabilmesi için öncelikle eskiden olduğu gibi doğru mecraya tekrar dönmesi gerekiyor. O nedenle Fransa'nın yaptığı birbiriyle çelişen açıklamaların hiçbirisini ciddiye almıyoruz ve önerileri de daha baştan reddediyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber