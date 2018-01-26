Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sen hangi hakla insani konuları hatırlatıyorsun?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili kararlılık mesajı verdi.

ABD'ye sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Irak’tada Suriye’dede bize yönelik bir terör örgütü varsa gideriz tepesine ineriz. YPG’lileri, PKK’lıları Afrinde'de yerle bir edeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Cerablus'dan El Bab'a kadar DEAŞ'ı yok ettiğimiz gibi. DEAŞ'ta bir YPG de PKK da FETÖ de bir. Hepsi terör örgütüdür. Hepsinin amacı yakmak yıkmaktır.

"Afrin'i terk etmek zorunda kalanlar geri dönerek huzur bulacak"

- Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde insanlar nasıl huzur içinde yaşıyorsa inşallah Afrin'de de şimdi bizim askerimizin Mehmetçik'in görevi bu. Onlar gibi, oraları terk etmek zorunda kalan insanlarda geri dönerek huzur bulacak. Türkiyede 350 bine yakın Kürt kardeşimiz yaşıyor. Bu YPG/PKK ABD'nin de desteğiyle Suriye topraklarının yüzde 25inden fazlasını kullanıyor. Hiç kimse çıkıp da bizim terörle mücadelemize laf edemez.

"İnsani konularda bizden daha hassas bir ülke var mı?"

- Neymiş efendim sivillerden endişeleniyoruz. Bi bahane bulacakya. İnsani konulardan endişe ediyorlarmış. İnsani konularda, göçmen konusunda Türkiye'den daha hassas bir ülke var mı? 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz. Hiçbir zaman öf dedik mi? Ne zaman sivillere yönelik hassasiyetimizi yitirdikte hatırlatmaya kalkıyorsunuz.

"Türkiye'ye kimse ders veremez"

- Sen hangi hakla insani konuları hatırlatıyorsun? Sivillere yaptığınız işkenceleri tarihte yazıyor. Sen hangi akla bana sivil konuları insani konuları hatırlatıyorsun? Dünyanın her yerinde insanlara zulmediyorlar. Myanmar'da zulmedenlere susuyorsun PKK konusunda konuşuyorsun. İnsani yardımlarda birinci sırada olmuş ülkeye kimse ders veremez. Mert olun, ikiyüzlü olmayın, dürüst olun.

"Bittiği yere kadar, tükendiği yere kadar gideceğiz!"

- Hem terör örgütüne silah vereceksin hemde silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak. Ne fazla uzamasın kardeşim? Bittiği yere kadar tükendiği yere kadar gideceğiz. Onlar tükendikten sonra da oraları Suriyelilere teslim edeceğiz. İster Afrin'den isterse Kandil'den Münbiç'ten gelsin nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale edeceğiz. Türkiye'ye karşı nasıl yaklaşacaklarını öğrenecekler. Türkiye'ye saygı duymayı öğrenecekler. Türkiye tehditten baskıdan, şantajdan korkan bir ülke değil.