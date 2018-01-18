Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ve İran'la temastayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN TÜRK'te, ABD'nin terör ordusu hamlesi ve olası bir Afrin operasyonuyla ilgili soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, ABD'den gelen, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. (Suriye'de) Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz" açıklamalarıyla ilgili, "ABD'den yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tatmin olmadık" dedi.

"(ABD'nin teröre desteği) İlişkilerde geri dönülmez hasar açar. Tam olarak bunlar bizi tatmin etti mi, hayır. Hani Rakka bittiğinde ortaklık bitecekti. Silah vermeyeceklerdi. Şu anda YPG'ye yapılan yardımlar esasen Suriye'nin sınır bütünlüğünü tehdit etmektedir."

"Amerika gibi müttefiklerimizin karşımızda olmasını arzu etmeyiz"

ABD'den gelen son açıklamaların Afrin operasyonunu etkilemeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Afrin harekatında hava sahasını kullanmak için Rusya ve İran'la temastayız. Afrin'e de müdahale edeceğiz, Fırat'ın doğusunda da, Münbiç'te de, nerede olursa olsun bize yönelik tehditlere karşı adımlar atacağız. Amerika gibi müttefiklerimizin karşımızda olmasını arzu etmeyiz" dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrin'den bize her gün saldırı geliyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize ve oradaki muhalefete üç taraftan bize tacizde bulunan bir terör örgütüne karşı bizim tedbir almamız meşru müdafaa hakkımızdır, biz bu müdahaleyi yapmak durumundayız."

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. (Suriye'de) Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz" demişti.

Kaynak: İHA/ TRT Haber