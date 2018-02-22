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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK/YPG'yi korumak için gelenlere izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK/YPG'yi korumak için gelenlere izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "PKK/YPG'yi korumak için buraya gelenlere izin vermeyiz. Hangi ülke olursa olsun YPG'ye destek verenler bizim gözümüzde eşittir, gereği yapılır." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK/YPGyi korumak için gelenlere izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Resmi Konutu'nda Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Mesahil ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Suriye'de rejim yanlısı terör gruplarının Afrin'e girdiği yönünde uluslararası medyada yer alan haberlere ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Nedense bu operasyon özellikle Batılı ülkelerin çok dikkatini çekti. Hatta Suriye'de koalisyon içinde bulunan ülkelerin daha da fazla dikkatini çekti." yanıtını verdi.

Zeytin Dalı Harekatının bölgedeki terör örgütlerine yönelik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "YPG/PKK terör örgütüne yönelik başlattığımız operasyon şimdi DEAŞ, YPG/PKK terör örgütlerine yönelik bir operasyona dönüştü. Çünkü burada her iki terör örgütünün iş birliği yaptığını ve Türk ordusuna karşı birlikte sözde mücadele etmek istediğini görüyoruz. Bu terör örgütlerini buradan temizleyeceğiz." dedi.

PYD/PKK'nın Suriye'nin topraklarını bölmek için bölgede bulunduğunu ve kendinden olmayan herkesi sürgüne gönderdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"PKK/YPG'ye karşı, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Terör hepimizin ortak düşmanıdır. Fakat PKK/YPG'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere de fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık bir konvoy halinde bir ilerleme oldu, gereken yapıldı. Bizim için hangi ülke olursa olsun, hangi güç olursa olsun fark etmez terör örgütlerine, PKK/YPG'ye destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG'dir. Ona göre muamele yaparız."

 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı
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