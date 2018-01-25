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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Önce güven yeniden tesis edilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Önce güven yeniden tesis edilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Türkiye'ye, Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulması önerisine yanıt verdi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Biz zaten buraların Suriye halkı için güvenli bölge olacağını söylemiştik. Paris'teki görüşmede ne demek istediğini sordum. Kendiside Tüm Suriye sınırında bir 10 kmlik güvenli bölge düşündüklerini ve 30 kmlik bir tampon bölge oluşturmayı kastettiğini söyledi. Daha önce Erdoğan güvenli bölge düşüncelerini söylemişti.

Bizim anladığımız farklı onların ki farklı olabilir. Bizim her şeyden önce, güvenli bölge ya da ciddi bir konuyu samimi bir şekilde, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım. ABD'nin terör örgütüne verdiği silahlar, bize verilen sözlerin tutulmaması. Trump'ın sözleri, ABD'ye silah vermiyoruz demesinin yanında bunların uygulandığının görülmesi gerekiyor. ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım. Güvenin tesis edilmesi için ABD'nin somut adım atması gerekiyor."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, abd
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