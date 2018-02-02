  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.693
  • BIST 118285.86
    ALTIN 162.636
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Neden hep teröristlerin haklarını savunuyorsunuz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Neden hep teröristlerin haklarını savunuyorsunuz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren ülkelere tepki gösterdi, "Neden teröristleri savunuyorsunuz? Tek bir açıklaması var Türkiye düşmanlığı" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Neden hep teröristlerin haklarını savunuyorsunuz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Nasıl sömürgeci olduklarını çok iyi biliriz"

- Biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Zamanında tüm ülkeleri kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler sömürenler de Türkiye'yi de kendileri gibi zannediyorlar. Bunların işte geçmişini çok iyi biliriz. Nasıl sömürgeci olduklarını çok iyi biliriz.

"Tarihi karanlık ülkeler Türkiye'ye böyle şeyler diyemez"

- Dünyada insani yardımda 2.yiz. Ecdadımızdan aldığımız mirastır. Milli gelire göre dünyada açık ara önde ülke Türkiye'dir. Tarihi karanlık olan ülkelerin Türkiye'ye böyle şeyler demesini hakaret sayarız.

"Bunun tek bir açıklaması var Türkiye düşmanlığı"

- Niye burada ölen sivillerin haklarını savunmuyorsunuz? Neden teröristlerin haklarını savunuyorsunuz? Neden hep teröristleri darbecileri savunmak zorunda kalıyorsunuz? Bunun tek bir açıklaması var Türkiye düşmanlığı, fesatlık, kıskançlık. Çok daha güçlü olmamız lazım. Hedeflerimize ulaşacağız. Amacımız bellidir. Sonuna kadar gideceğiz.

Ayrıntılar geliyor..

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER