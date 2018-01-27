Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: McMaster, Trump'ın söylediklerini teyit etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güven bunalımı olduğunu ve ülkeden farklı sesler geldiğini söyledi.

"Başkan başka bir şey söylüyor Pentagon'dan başka bir şeyler geliyor. Burada arazide onlarla iç içe girmiş insanlar var ABD askerleri var onlar farklı bir şey söylüyor. Ciddi bir devlete yakışır bir şekilde artık söylemden çok somut adım görmek istiyoruz. Silah vermediğini görmemiz lazım. Bu terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Bize kaybolan güveni tekrar tesis edecek adımı atması lazım."

PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği teyit edildi

"Söylemden çok somut adımları görmek istiyoruz"

Çavuşoğlu, terör örgütü YPG ile ilgili ABD'den gelen yeni açıklamayı değerlendirdi.

"McMaster Trump'ın Cumhurbaşkanımıza söylediğini teyit ediyor. Sık sık görüşüyoruz. Terörün finansmanıyla mücadele gibi çok önemli toplantılar yaptık. Bu dialog devam ediyor. Ama güven zedelenmesi oldu. Bugün Cumhurbaşkanımızı sevende sevmeyende bir söz verdiği zaman yapar diyor. ABD'de görmek istiyoruz bunu. Birçok söz verildi ama tutulmadı. Münbiç, Rakka. Söylemden çok somut adımları görmek istiyoruz. Bize yönelik tehdit nerdeyse orda onu yok etmemiz lazım."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesinde "terör örgütü YPG'ye silah vermeyeceklerini" teyit etmişti.

Kaynak: TRT Haber