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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede İran'da yükselen tansiyon ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinde İran'daki son durumu değerlendirdi. 

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İran'daki protestolara ilişkin "Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada ayrıca "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammed Cevad Zarif, Mevlüt Çavuşoğlu, iran protesto
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