Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İran'a dışardan müdahaleye karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

-Amacımız Filistin Devleti'nin tüm dünyaca tanınması, bunu inşallah başaracağız. Filistin'in tanınması ve destek gündemimizde yer alacak.

-Milano Başkonsolosu Hami Aksoy yeni sözcü oldu. 15 Ocak'ta göreve başlayacak.

-İran'daki protestolara dışarıdan müdahaleye karşıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Sürece destek veren iki kişi var; Trump ve Netanyahu.

-Irak'ta, Bağdat ile Erbil'in diyalog yoluyla çözüme varmasını istiyoruz.

-Türkmen kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık, yakın temas içindeyiz.

-FETÖ darbe girişimi ABD'den yönetildi. FETÖ'cülerin ABD'den talimat aldığını, ABD bizden daha iyi biliyor.

-6 Ocak'ta Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüşeceğiz. Almanya ile hiçbir problem yok.

- ABD'nin terör örgütüne silah yardımı en saf hali ile hazin bir durumdur.

- Rusya ile ilişkiler Tamamen normalleşti, vize ile ilgili atılması gereken adımlar var.

Ayrıntılar gelecek