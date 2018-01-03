Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İran'a dışardan müdahaleye karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;
-Amacımız Filistin Devleti'nin tüm dünyaca tanınması, bunu inşallah başaracağız. Filistin'in tanınması ve destek gündemimizde yer alacak.
-Milano Başkonsolosu Hami Aksoy yeni sözcü oldu. 15 Ocak'ta göreve başlayacak.
-İran'daki protestolara dışarıdan müdahaleye karşıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Sürece destek veren iki kişi var; Trump ve Netanyahu.
-Irak'ta, Bağdat ile Erbil'in diyalog yoluyla çözüme varmasını istiyoruz.
-Türkmen kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık, yakın temas içindeyiz.
-FETÖ darbe girişimi ABD'den yönetildi. FETÖ'cülerin ABD'den talimat aldığını, ABD bizden daha iyi biliyor.
-6 Ocak'ta Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüşeceğiz. Almanya ile hiçbir problem yok.
- ABD'nin terör örgütüne silah yardımı en saf hali ile hazin bir durumdur.
- Rusya ile ilişkiler Tamamen normalleşti, vize ile ilgili atılması gereken adımlar var.
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