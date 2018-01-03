  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İran'a dışardan müdahalelere karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'daki protestolara ilişkin, "Dışardan müdahaleye karşıyız." dedi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İrana dışardan müdahalelere karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ulusal basının Ankara temsilcileri ile Ankara Palas Devlet Konukevi’nde biraraya geldi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, İran'daki protestolar, Irak'taki gelişmeler, ABD ve Almanya ile ilişkiler ve Filistin konusunda önemli mesajlar verdi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

-Amacımız Filistin Devleti'nin tüm dünyaca tanınması, bunu inşallah başaracağız. Filistin'in tanınması ve destek gündemimizde yer alacak.

-Milano Başkonsolosu Hami Aksoy yeni sözcü oldu. 15 Ocak'ta göreve başlayacak.

-İran'daki protestolara dışarıdan müdahaleye karşıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Sürece destek veren iki kişi var; Trump ve Netanyahu. 

-Irak'ta, Bağdat ile Erbil'in diyalog yoluyla çözüme varmasını istiyoruz.

-Türkmen kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık, yakın temas içindeyiz.

-FETÖ darbe girişimi ABD'den yönetildi. FETÖ'cülerin ABD'den talimat aldığını, ABD bizden daha iyi biliyor.

-6 Ocak'ta Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüşeceğiz. Almanya ile hiçbir problem yok.

- ABD'nin terör örgütüne silah yardımı en saf hali ile hazin bir durumdur. 

- Rusya ile ilişkiler Tamamen normalleşti, vize ile ilgili atılması gereken adımlar var.

Ayrıntılar gelecek

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