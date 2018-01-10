Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli"

İdlib'teki ihallerin engellenmesi için İran ve Rusya'nın sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "İhlallere bakıyorsunuz, yüzde 95 rejim ya da rejimi destekleyen gruplar tarafından. Amaç ne? Amaç sivilleri tamamen yok etmek. Bizim arzu ettiğimiz bu değil. İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli. Bu basit bir hava saldırısı değil. Burada niyet farklı. Dün İran'ın ve Rusya'nın temsilcilerini bakanlığa çağırdık ve gerekli uyarılarda bulunduk. Buradaki amaç, bu saldırılarla bazı gönülsüz muhalif grupların Soçi'ye gitmesini sağlamak ise o da ters teper." diye konuştu.

"YPG'nin olduğu yerde olmayacağımızı söyledik"

29-30 Ocak'ta Soçi'de yapılacak olan Suriye Zirvesi'ne terör örgütlerin davet edilmemesini istediklerini söyleyen Çavuşoğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bizim çekincelerimiz var ama bu çekinceleri biz mutabakata bağladık. Şu cümle çok önemli, Soçi'ye kimlerin katılacağını 3 ülke birlikte istişare eder ve birlikte kararlaştırırlar. Terörist grupların davet edilmemesini söyledik. YPG'nin olduğu yerde olmayacağımızı söyledik."

Cenevre'de rejimin müzakereye yanaşmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Amaç Astana ve Soçi'nin Cenevre'ye entegre edilmesi. Fakat Cenevre ile ilgili sıkıntı da şudur, hiçbir şey müzakere edilmedi. Rejim özellikle müzakerelere yanaşmadı. O nedenle biz Soçi ve Astana'da olmayan tüm fikirdaş ülkelere diyoruz ki gelin Cenevre'yi de canlandıralım. Bir tarih belirlemeye çalışıyoruz, bundan sonra hangi adımları atacağız bunları değerlendirelim. Biz Suriye için önemli bir rol oynuyoruz. Tek niyetimiz var, Suriye'de istikrarı tesis etmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak." dedi.

"Amerika hatalarını düzeltmezse ilişkilerimiz daha da zarar görebilir"

ABD ile ilişkilerin daha fazla zarar görmemesi için yaptıkları hatadan dönmeliler diyen Çavuşoğlu, "Amerikalılar, önceden Rakka operasyonundan sonra bölgeden ayrılmayı düşünüyorlardı. Bazıları siz buradan ayrılmayın masrafları biz karşılayalım dedi. Amerika'nın iç yönetimine karışmak haddimiz değil ama oradaki karışıklık bizi de etkiliyor. Farklı kurumlardan farklı açıklamalar gelmeye başladı. Öyle görülüyor ki Trump yönetimi bazı kurumlara sözünü de geçiremiyor. Farklı tablolar görüyoruz. Burada bizim arzu ettiğimiz durum henüz oluşmadı. İlişkilerimizi olumsuz yönde etkileyen en önemli konulardan biri bu. FETÖ'nün iadesi ve ABD'nin PYD'ye silah vermesi. Amerika hatalarını düzeltmezse ilişkilerimiz daha da zarar görebilir. Terör örgütüne silah vermek ne demek? Bir taraftan da bize diyorsunuz ki PKK ile mücadelede size somut destekler vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Başkanlık sistemi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlık sistemine ilişkin şunları söyledi:

"KKTC'de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Olabilir. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz."

AB üyeliği ve Yunan adaları

AB üyeliğine ilişkin Çavuşoğlu, "Bir 50 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Ege adaları iddialarıyla ilgili, "AK Parti iktidarları döneminde ve Kardak krizi sonrası hiçbir ada Yunanistan'a verilmemiştir." dedi.

"21 Ocak'ta Bağdat'a gideceğiz"

Erbil-Bağdat ilişkilerine ilişkin de Çavuşoğlu, "Arabuluculuk talepleri var. 21 Ocak'ta Bağdat'a gideceğiz. İkili konular yanında bunu da görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 25 Ocak'ta Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber / AA