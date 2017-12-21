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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Güçlü olmanız sizin haklı olduğunuzu göstermez

BM Genel Kurulu’na hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu toplantı öncesinde BM temsilcileri tehdit edildi. Bu Genel Kurul buna boyun eğmeyecektir." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Güçlü olmanız sizin haklı olduğunuzu göstermez

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 'acil özel oturum'la görüşmeye başladı.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’na hitap etti. 

Filistinlilerin yalnız olmadığını ve bu sorunun herkesin sorunu olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi uluslararası hukukun ihlalidir. Evrensel değerlere saldırıdır." dedi.

Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu kararın hükümsüz olduğunu ifade ettik. Filistinliler kendi devletine sahip olma hakkına sahipler. 1967 sınırları çerçevesinde Doğu Kudüs onların başkenti olarak. Bu temel parametreler sürdürülebilir bir barışın ve adaletin sağlanmasını gerçekleştirecek unsurlardır. Üç tek tanrılı din için önemli bir yer Kudüs. Genel Kurul'da adaletin sağlanması için hepimizin sorumluluğu var. " diye konuştu.

Toplantı öncesinde BM temsilcilerinin ABD tarafından tehdit edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu şunları aktardı:

"Üyelere, "Ya hayır diyin yada sonuçlarla karşılaşın" denildi. Bu tutum kabul edilemez. Bu Genel Kurul buna boyun eğmeyecektir. Bizler "güçlü olmanız sizin haklı olduğunu göstermez" bunu ifade etmeliyiz. Bütün Türkiye halkı adına her zaman Filistin'in yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Dünya 5'ten büyüktür."  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, kudüs, BM Genel Kurulu, birleşmiş milletler
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