  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.959
    EURO 4.883
  • BIST 115456.53
    ALTIN 168.643
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sen kimsin, arabuluculuk yapıyorsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sen kimsin, arabuluculuk yapıyorsun

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez. Sen kimsin, arabuluculuk yapıyorsun" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sen kimsin, arabuluculuk yapıyorsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Sen kimsin, arabuluculuk yapıyorsun

"Terör örgütün üst seviyede ağırlanması Fransa'nın terör örgütleri içinde çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Bu terör örgütü Fransa'ya saldırmamış olabilir. Ama YPG ve PKK, Türkiye'de 40 bin kişinin ölümüne sebep olmuş bi örgüttür. YPG ve PKK arasında hiçbir fark yoktur. Fransa, bunu çok iyi biliyor ama bilmemezlikten geliyor. Fransa objektifliğini tamamen yitirmiştir. Fransa'nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez. Sen kimsin, arabuluculuk yapıyorsun"

Fransa objektifliğini tamamen yitirmiştir

Fransa, teröristlerin tarafında. YPG'nin amacı DEAŞ'la mücadele değildir, Suriye'yi bölmektir. YPG/PKK bugüne kadar bir çok Suriyeliyi sürgüne göndermiş ve elinden malı mülkünü almıştır. YPG/PKK ile mücadele bizim için hayati bir durumdur. Ukrayna da terör örgütleriyle mücadele eder, hakkıdır. Türkiye de mücadele eder, hakkıdır. Ayrıca şunu da söyleyeyim, ikide bir Afrin kantonu, Suriye kantonu. Korsika'ya kanton diyebilir misiniz Fransa'da? Nasıl onlara kanton diyemiyorsanız, Suriye'nin bir bölgesine de kanton diyemezsiniz. Fransa ne yazık ki objektifliğini tamamen yitirmiştir.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER