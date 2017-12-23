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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Evlad-ı Fatihan'a 100 yıllık borcumuzu ödüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Evlad-ı Fatihan'a 100 yıllık borcumuzu ödüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da halka hitap etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs konusunda, "Evlad-ı Fatihan'a 100 yıllık borcumuzu ödüyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kudüs sevgili kardeşlerim esasen sadece İslam'ın değil mazlumların da sembolüdür, insanlığın sembolüdür ama yıllardır insanlık burada ölüyor kimse görmüyor, görmek istemiyor. Bizim gerçekten büyük sorumluluklarımız var Allah'a şükür o sorumluluklarımızı yerine getirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok çalışıyoruz gayret sarf ediyoruz, borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Çünkü 100 yıl önce de 50 yıl önce de 60 yıl önce de 30 yıl önce de 40 yıl önce de bağımsızlığını kazandığı zaman da Türk dünyası dahil İslam dünyası dahil hepsinin umudu Türkiye'ydi ama bizim dermanımız yoktu gücümüz yoktu, onların beklentilerini karşılayamadık. Biz bugün ümmete, soydaşlarımıza ve kardeşlerimize yüzyıllık borcumuzu ödüyoruz Evlad-ı Fatihanlara. O nedenle bu bizim borcumuz." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, antalya
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