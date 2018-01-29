Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bundan sonraki süreçte tehdit neredeyse yok edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber ekranlarında gündemle ilgili soruları cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu, TSK'nın Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"Amacımız tüm Afrin'de bütün teröristleri temizlemek"

Zeytin Dalı Harekatı'nın bir çok ülkeye göre inanılmaz bir başarı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Amacımız tüm Afrin de bütün teröristleri temizlemek ve burayı güvenli bir alan haline getirmek. Sevindirici şey bugüne kadar sivil zayiatın olmamasıdır. Mehmetçiğimiz son derece titizdir." dedi.

"Gerekli adımları atacağız"

Mevlüt Çavuşoğlu terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Bundan sonraki süreçte tehtit neredeyse terör neredeyse biz bu tehdidi yok etmek için gerekli adımları atacağız. Hepimizin gayesi bi an önce bu operasyonu başarıyla tamamlamak ve burayı teröristlerden tamamen temizlemek." diye konuştu.

"BM'in kontrolü altında bir siyasi sürece gitmek lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde Suriye'de kalıcı barışın tesis edilmesi için düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'ne de değindi.

Çavuşoğlu, siyasi anlaşmaların imzalanmasının önemine vurgu yaptı:

"Şimdi burada önemli olan siyasi çözüme gidebilmek. BM'nin buraya katılması önemlidir. BM'nin kontrolü altında bir siyasi sürece gitmek lazım. Siyasi çözümün meşru olabilmesi için ülkenin bir geçiş yönetimi aynı zamanda seçime hazırlanması, BM çatısı altında atılması demek bunun meşru olması demek. Hem Suriye’de taraflar için önemli hem de suriye konusunda ülkeler için geçerlidir dolayısıyla önemli olan hedefe ulaştırmaktır. Ülkeyi seçime hazır diyebilmektir oy verme hakkı olan herkesin şeffaf bir ortamda oy vermesini sağlayacak. Bunun içinde siyasi anlaşmalara imzalanması önemlidir."

Kaynak: TRT Haber