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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bize karşı oluşan bir tehdidi yok etmek bizim görevimizdir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bize karşı oluşan bir tehdidi yok etmek bizim görevimizdir

ABD'nin terör birliği adımıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de mücadele ederiz. Bize karşı oluşan bir tehdidi yok etmek bizim görevimizdir, ne gerekiyorsa yaparız. Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, her yerde ederiz. Bu bizim için var oluş meselesi." dedi.

 

 

Çavuşoğlu, "Her şeyden önce ABD koalisyon adına açıklama yapamaz, çünkü biz de koalisyonun içindeyiz. ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütlerini mi tercih ediyor? Terörün yanında olan ülkelere bizim yaklaşımız farklı olur." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu konuda ABD'nin de Batı'nın da dürüst olması gerekiyor: Suriye'yi bölmek mi istiyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü mü istiyor?" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Kanada, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, abd
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