Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü

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Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonda görüştü.
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Kaynak: TRT Haber
Askeri öğrenci aday belirleme sınavı 18 Mart'ta yapılacak
ABD'den Kuzey Kore'ye sert mesaj: Onları yok edebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz
Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
İsrail, Gazze kararından geri adım attı
Yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı