  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.194
  • BIST 101218.3
    ALTIN 147.511
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Sollorano ve Yemen'in Ankara Büyükelçisi Saadi'yi kabul etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun kabulleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü İrena Vojackova Sollorano ile Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi'yi kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Çavuşoğlu ve Sollorano, Myanmar ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların durumunu ele aldı.

Çavuşoğlu bugün ayrıca, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi'yi de kabul etti.Görüşmede Çavuşoğlu, Saadi ile iki ülke ilişkileri ve Yemen'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, birleşmiş milletler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER