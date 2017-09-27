Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü İrena Vojackova Sollorano ile Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi'yi kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Çavuşoğlu ve Sollorano, Myanmar ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların durumunu ele aldı.

Çavuşoğlu bugün ayrıca, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi'yi de kabul etti.Görüşmede Çavuşoğlu, Saadi ile iki ülke ilişkileri ve Yemen'deki gelişmeleri değerlendirdi.