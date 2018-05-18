Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin için telefon diplomasisi devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelişmelere ilişkin son olarak Gabon Dışişleri Bakanı Noel Nelson Messone, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ve Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu bugün, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Lindiwe Sisulu ve Uganda Dışişleri Bakanı Sam Kutesa ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapmıştı.

Filistin meselesine destek sağlamak amacıyla İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in yanı sıra İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile bazı Avrupalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi yürüten Mevlüt Çavuşoğlu, bu kapsamda şu ana kadar 37'den fazla mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin saldırılarında 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve en az 3 bin kişinin yaralanması üzerine Türkiye, hem İsrail'e sert tepki gösterdi hem de Filistin'e destek çalışmalarına hız verdi.

Türkiye, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla acil toplantı çağrısı yaptı. İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın bugün yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA