Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu motorsikletli grup karşıladı

Antalya'nın Kaş, Finike ve Demre ilçesindeki temaslarının ardından Kumluca ilçesine hareket eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Demre-Kumluca karayolunda 60 kişilik motosikletli grup karşıladı.

Bakan Çavuşoğlu, makam aracından inerek kendisini bayraklarla karşılayan motosikletli sporcularla bir süre konuştu. Kask takarak, Ali Ekber Ekici'nin kullandığı motosiklete binen Çavuşoğlu, halka hitap edeceği Cumhuriyet Meydanı'na gitti.

Burada da meşaleler ile karşılanan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, vatandaşın neden "Evet" demesi gerektiğini anlattı.

"Hainlere nefes aldırmayacağız"

Hainler "Hayır" için çalışırken kendilerinin "Evet" için çalışacağını belirten Çavuşoğlu, "Kandil'deki şerefsizleri sevindirmemek için ne diyeceğiz? FETÖ'cü hainleri yargının önüne getirip hesap sormak için ne diyeceğiz? Onların içeride ve dışarıda peşini bırakmıyoruz, yurt dışında da ensesindeyiz. Nefes aldırmayacağız bu hainlere, bu şerefsizlere nefes aldırmayacağız. Bunlardan hesabını soracağız." diye konuştu.