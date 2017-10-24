  • 24 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.728
    EURO 4.389
  • BIST 107372.22
    ALTIN 152.958
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın FETÖ'cüler için bir sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Bakanlıkta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra 8 eski askerin Yunanistan'a firar ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef Yunan mahkemeleri bu 8 kişiyi Türkiye'ye iade etmedi. Bu, bizde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Yunanistan da geçmişte darbelerden çok çeken bir ülkedir, Yunan milleti de keza öyle. Dolayısıyla biz, Yunanistan Anayasası ve yasalarına göre, bu kişilerin iade edilmesini bekliyorduk. Bu beklentimiz maalesef karşılanmadı. Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmek için Marmaris'te bulunan iki eski askerin de yine Yunanistan'a kaçtığını öğrendik ve bunların iade edilmesi talebimizi bir kere daha gündeme getirdik."

İki ülkenin terörle mücadelede iş birliği adımlarını artırması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle DHKP-C'ye karşı geçmişte Yunanistan bazı adımlar attı. Bunları memnuniyetle karşılıyoruz ama hala DHKP-C ve PKK mevcudiyetinin olduğunu da kabul etmemiz lazım ve bunların buralarda faaliyetlerine izin verilmemesi gerekiyor. Çünkü terör hepimizin düşmanıdır, terör yok edilmelidir." dedi.

FETÖ mensuplarının iadesine yönelik süreçte Türkiye'nin hayal kırıklığına uğradığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hem 8 hain, darbeci FETÖ'cü hain Yunanistan'a geçti hem de yine Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan 2 FETÖ'cü hain de Ege'den Yunanistan'a kaçtı. Bunların Yunanistan'a gitmemesi için o günlerde biz Nikos ile sık sık telefonda görüştük hangi tedbirleri alabiliriz diye. Ama onun dışında bizim elimizde bir rakam var. Hain darbe girişiminden bu yana 995 kişi Yunanistan'a sığınmacı olarak başvurmuş. Bunların hepsini incelemek lazım. Kaç tanesi FETÖ'cü, kaç tanesi bundan yararlanarak gitti. Biz tabii komşumuz ve ilişkilerimizi her geçen gün güvene dayalı geliştirdiğimiz Yunanistan'ın FETÖ'cüler için adeta bir sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz. Dolayısıyla bu başvuruları titizlikle değerlendireceklerini ve Yunanistan Anayasası'na ve yasalarına göre değerlendireceklerini ve hainlere prim vermeyeceklerine inanıyoruz. Kötü bir tecrübeye rağmen yani 8 kişiyle ilgili verilen mahkeme kararına rağmen hala bu inancımızı tam olarak yitirmedik, onu da söylemek isterim."

Teröristlere ve darbeye prim vermemek gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın DHKP-C'ye yönelik attığı adımları hatırlatarak, "Yapılanları takdir ediyoruz ama terörle mücadelede daha sıkı iş birliği yapmamız gerektiği de bir gerçektir." diye konuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yunanistan, Mevlüt Çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER