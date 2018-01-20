Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan terörle mücadele vurgusu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter adresi üzerinden 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, "Terörle mücadelemizde yanımızda olmayanlar, gölge de etmesinler; karşımıza ise hiç çıkmasınlar" mesajını "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytinDalıHarekatı" etiketleri ile paylaştı.

Terörle mücadelemizde yanımızda olmayanlar, gölge de etmesinler; karşımıza ise hiç çıkmasınlar #BirGeceAnsızınGelirizDedik #ZeytinDalıHarekatı — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Ocak 2018

Çavuşoğlu harekat sonrası "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." mesajını paylaşmıştı.

#Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir.#BirGeceAnsızınGelirizDedik#ZeytindalıHarekatı — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Ocak 2018

Kaynak: TRT Haber