Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan terörle mücadele vurgusu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter adresi üzerinden 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, "Terörle mücadelemizde yanımızda olmayanlar, gölge de etmesinler; karşımıza ise hiç çıkmasınlar" mesajını "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytinDalıHarekatı" etiketleri ile paylaştı.
Terörle mücadelemizde yanımızda olmayanlar, gölge de etmesinler; karşımıza ise hiç çıkmasınlar #BirGeceAnsızınGelirizDedik #ZeytinDalıHarekatı— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Ocak 2018
Çavuşoğlu harekat sonrası "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." mesajını paylaşmıştı.
#Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir.#BirGeceAnsızınGelirizDedik#ZeytindalıHarekatı— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Ocak 2018
Kaynak: TRT Haber