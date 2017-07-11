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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Srebrenitsa mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda hayatlarını kaybeden Bosnalıları rahmetle andı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Srebrenitsa mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda hayatlarını kaybeden Bosnalıları rahmetle andı.

Çavuşoğlu, Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda hayatlarını kaybeden Bosnalıları unutmayacaklarını vurguladı ve "Unutulan soykırım tekrarlanır..." ifadelerini kullandı.

Twitter mesajında, "22 yıl önce yaşanan soykırımda kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Srebrenitsa soykırımı

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa soykırımı tarihe kara bir leke olarak adını yazdırmıştı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından yapılan soykırımda katledilen ve toplu mezarlarda bulunduktan sonra kimlik tespiti yapılan 71 Boşnak kurban, öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, srebrenitsa, mesaj
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