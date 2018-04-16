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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'un açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'un açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına "Macron'dan bir cumhurbaşkanına yakışır açıklama bekliyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Macronun açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron'un Suriye'ye yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar.Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir cumhurbaşkanına yakışır açıklamalar bekliyoruz." dedi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un Ankara'daki zirveye katılmak istediğini ama üçlü zirveye dahil edilmeyince gelmediğini belirterek, "Bu gelişmeler Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanımından önceydi." diye konuştu.

Yunanistan ile bayrak krizi

Ege'deki bayrak gerginliğiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'la ilgili olarak da "Popülizmi seviyor, aşırı sağ partiden. Şımarıklığı iki ülke ilişkilerini bozacak düzeye gelmemeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Macron, dışişleri bakanı
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