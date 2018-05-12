Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

ABD'nin Kudüs provokasyonu sürüyor. Tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen ABD yönetimi, 14 Mayıs’ta Kudüs Büyükelçiliği’ni açmakta kararlı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'a gelen Arap gazetecilerle bir araya geldi.

"Ortak duruş sergilememiz lazım"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs kararına bir kez daha tepki göstererek şunları söyledi:

"ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi'nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adımlar görüyoruz."

"Tarih ve ümmet bunu affetmez"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmaktan geri adım attığını anlattı.

"Bu çok yanlış bir düşüncedir, vahim bir hatadır. Tarih ve ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler, Ürdün'e de Filistin'e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasının savunmaya devam edecektir."

"Suriye'deki soruna çözüm bulunmazsa kaos sürer"

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki insani krize değinerek şöyle devam etti:

"Hemen yanı başımızda Suriye'deki soruna bir çözüm bulmazsak, terörle mücadelemiz de yarıda kalır, başarısız olur. Ülkenin istikrarının tekrar geri getirilmesi konusunda herkesin tereddütleri, endişeleri devam eder kaos devam eder. İç savaş, sivil savaş devam eder dolayısıyla ülke bir kaos olmaya devam eder."

"Türkiye'nin bir gündemi var o da Suriye"

Barış ve istikrarın öneminden bahseden Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle de teröristler için bulunmaz bir ortam olmaya devam eder. Türkiye'nin bir gündemi var o da Suriye'de barış, Suriye'nin istikrarı, güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye'nin birliği beraberliğidir."

Kaynak: AA, TRT Haber