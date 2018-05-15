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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Gazze için telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri, Ürdün, Endonezya ve İran Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Gazze için telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olayların ardından Ürdünlü, Endonezyalı ve İranlı mevkidaşlarının yanı sıra İİT Genel Sekreteri Useymin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e taşıması, bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.

Kayank: AA

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