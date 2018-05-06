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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın skandal bildirisine sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın skandal bildirisine sert tepki

Fransa'da 300 kişi, Kuran’ı Kerim’i hedef alan skandal bildiriye destek verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunların yaptığı entelektüel yobazlık." dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Fransanın skandal bildirisine sert tepki

Fransa "özgürlük" bahanesiyle İslam'a saldırdı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de olduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılmasını talep etti.

"Densizler, kutsal kitabımız yaz boz tahtası mı?"

Bu talebe sert tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti Kepez İlçe Danışma Meclisi toplantısında şunları söyledi:

"Bugün Fransa'da içlerinde Sarkozy'in de bulunduğu densizler Kuran-ı Kerim'in bazı ayetlerinin değişmesi gerektiğini, bazı bölümlerin çıkarılması gerektiğini savunmuşlar. Kutsal kitabımız senin yaz boz tahtan mı? Neymiş efendim Yahudi düşmanlığı içeriyormuş. Tarih boyunca siz Yahudilere zulüm ettiniz."

"İyice hadlerini aştılar"

Çavuşoğlu, Osmanlı'nın, Türkiye'nin tarih boyunca Yahudilerin sığınağı olduğunu anlattı.

"Holokos Türkiye'de mi yaşandı? Soykırımlar Türkiye'de mi yaşandı? Biz İsrail Hükumeti'nin zülmüne karşıyız, Yahudilere karşı değiliz. İşte bunların ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında vardığı noktanın ve entelektüel yobazlığın bir göstergesidir bu. İyice hadlerini aştılar."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kuran, fransa, çavuşoğlu
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