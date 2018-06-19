Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: "Öyle 'Ben istedim iptal ettim' olmaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edip, gazetecilere açıklamalar yaptı.

"S-400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor"

Çavuşoğlu, "Bu S-400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

"Öyle 'ben istedim iptal ettim" olmaz"

ABD Senatosu'nun F-35 kararının sorulması üzerine, F-35'lerle ilgili ilk teslim için 21 Haziran'da Türkiye'nin davet edildiğini belirten Çavuşoğlu, "2 uçağın teslimi. Ondan sonra eğitim süreci olacak zaten. Öyle 'yükle gel kargoya' veya 'uçakları uçur gel' olmuyor. Teslim yapılacak, ondan sonraki süreçte de eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'Ben istedim iptal ettim.' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum.' olmaz. Ve gerekçeye baktığımız zaman gerekçeler de zaten kabul edilebilir değil, ama kongreden mektuplar geliyor." diye konuştu.

"ABD ve Türkiye güvenlik tedbirlerini alacak"

Münbiç'le ilgili sorular üzerine, bu konuda ABD ile bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın bölgeden çıkması için şu anda devriye görevinin yapılmaya başlandığını, güvenlik birimleri oluşuncaya kadar da ABD ve Türkiye'nin birlikte güvenlik tedbirlerini alacağını bildirdi.

Bölgeyi kimin yöneteceği, yönetimde kimlerin olacağı, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı gibi konularda da Türkiye ve ABD'nin birlikte karar vereceğini kaydeden Çavuşoğlu, yol haritasının amacının da zaten bu olduğunu ifade etti.

"Burayı istikrara kavuşturacağız"

Çavuşoğlu, "Mike Pompeo ile bizim onay verdiğimiz yol haritası, Münbiç yol haritası, bu, diğer yerler için de bir model olacak. Dün itibarıyla uygulama safhasına geçti diyebiliriz. Dün bizim askerlerimizin oraya girmeye başlamasıyla uygulamanın ilk adımı atıldı. Bundan sonraki süreçte YPG/PKK buradan çekilecek. ABD onların silahlarını alacak. Birimler oluşuncaya kadar güvenlik konusunda bizler ortak tedbir alacağız, orada birlikte devriye gezeceğiz. Ve burayı terk etmek zorunda kalan insanların, Türkiye'deki Suriyelilerden de bahsediyorum buralara dönmesi için de onlara birlikte destek vereceğiz. Kısacası burayı istikrara kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç modelinin Fırat'ın doğusundaki bölgeler için de uygulanacağını söyledi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları

Bir gazetecinin "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayı, Saadet Parti'li Temel Karamollaoğlu'nun 'Kandil boşaldı, boş yeri bombalıyoruz.' diye bir açıklaması oldu. Kandil'de boş bir yer mi bombalanıyor?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, şu karşılığı verdi:

"Temel Bey bu bilgiyi nereden almış, orada adamları mı var? Son zamanlarda, gerçi ittifaklar yüzünden kimin ne olduğu karıştı kaldı. İttifak kurduğu partinin içinde PKK'lılar var, DHKP-C'liler var. Acaba oradan mı aldı, nereden aldı? Şu bir gerçek, tabii bombalamaya başladığınız zaman lider kadrosu özellikle kendini güvenceye almak için bazen şehre, bazen sınırların öbür tarafına kaçıyor. Tabii sınır kontrolü orada kolay değil, kaçışlar oluyor. İran onlara kucak açıyor anlamında söylemiyorum, kaçışlar oluyor. Ama Kandil bugün PKK'nın üssüdür ve bizim için de bir bataklıktır ve buraları bizim tertemiz etmemiz gerekiyor. Temel Bey gibi bir insanın söylemesi gereken şey, 'Biz sonuna kadar destekliyoruz, kahraman askerlerimize, Mehmetçik'imize dua ediyoruz.' demesidir. Vatan, millet sevgisi olan bir insanın bunu söylemesi gerekiyor. Vatan, millet sevgisi olan insanların da seçim ortamı gözlerini kör etmez. Demek ki Temel Bey onlarla daha içli dışlı olduğu için başka bilgilere sahiptir. Bizim istihbaratımız, askerlerimiz ve kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Geçen gün de sayın Cumhurbaşkanımız Antalya mitinginden sonra katıldığı bir televizyon programında dedi ki 'Kandil bölgesinde toplantı halindeyken orayı vurdular.' Temel Bey'in bilgi kaynaklarını biz de öğrenmek isteriz, daha sağlıklı bilgi kaynağı varsa."

Bakan Çavuşoğlu, tutukluluğu devam eden ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili sorular üzerine, konuya ilişkin kararın mahkeme tarafından verileceğini, hükümet olarak veya Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda kendilerinin herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını kaydetti.

Sağlık turizminde hedef 50 milyar dolar

AK Parti hükümetleri döneminde Antalya'ya yapılan alt yapı, üst yapı, eğitim, sağlık, ulaştırma yatırımları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, 16 yılda Antalya'ya 39 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.

Antalya için turizm sektörünün önemine işaret eden Çavuşoğlu, 2002 yılında yaklaşık 3,5 milyon yabancı turist ağırlayan kentin, bu yıl 14 milyonun üzerinde yabancı turiste ev sahipliği yapacağını belirtti.

Turizmde pazar çeşitliliğinin önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, bu konuda da ciddi mesafeler alındığını ifade etti.

Kitle turizminin yanı sıra Antalya'da sağlık turizminin de hızla geliştiğini anlatan Çavuşoğlu, Antalya'nın sağlık turizminde İstanbul'dan sonra ikinci sırayı aldığını, Türkiye'nin geçen yıl sağlık turizminden yaklaşık 7,5 milyar dolar döviz elde ettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Bu sene Türkiye genelinde 40 milyon yabancı turiste gidiyoruz. Sağlık turizmi de eğer sürdürebilirsek, kartopu gibi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki 5-6 yıl içinde sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar gelir elde edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA