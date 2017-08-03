Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Çin ziyareti

Başkent Pekin’deki Diaoyütay Devlet Konukevi'nde Vang ile yaptığı heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Turizm, enerji, ulaşım, güvenlik, uluslararası örgütlere ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Tek Çin Politikası’na en büyük destek veren ülkelerden biri olduğunu söyleyerek, “Çin’in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde Çin’e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz.“ diye konuştu.

İş birliği artarak devam ediyor

Türkiye ve Çin arasında güvenlik alanında iş birliğinin artarak devam ettiğini ve edeceğini belirten Çavuşoğlu, “Ticaretimizi artırmak konusunda kararlılığımız var. Ürünlerin çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’den Çin’e başta tarım ürünleri olmak üzere ihracatımız artıyor.” dedi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin birlikte gerçekleştireceği çok önemli projeleri olduğunu dile getirerek, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen "Kuşak ve Yol" projesi ile Türkiye’nin önerdiği Orta Koridor projesinin ortak gerçekleştirileceğini, Edirne-Kars hızlı tren yolu ve Türkiye’deki 3. nükleer enerji santralinin de Çin ile birlikte inşa edilmesini istediklerini söyledi.

Turizm alanında artan iş birliği

Eğitim ve kültür alanlarında da iş birliğinin arttığını bunun yanı sıra turizm alanında da iş birliğinin artacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Çinli turist sayısının armasını umuyoruz. Her yıl yurt dışına çıkan yüz milyon turistin 3 milyonunun Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Çin'de 2018'in "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda 2018’in hazırlıklarının da birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu ayrıca eğitim alanında ortak üniversite kurma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, vize konusundaki beklentileri Çin Dışişleri Bakanı Vang’a ilettiğini, bu konuda ortak bazı adımların atılacağını söyledi.

Suriye konusu

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki bölgesel konularda birçok alanda Türkiye’nin fikirlerinin Çin ile örtüştüğünü belirterek, Suriye konusunda Pekin yönetiminin verdiği desteğin takdir edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Çin Devlet başkanı Şi Cinping’i Türkiye’de ağırlamayı arzu ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, mevkidaşı Vang’ın da Türkiye’ye ziyaretinden memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) yönelik tutumuna ilişkin ise Türkiye’nin BM ve ASEAN dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası örgütlerle yakın iş birliği arayışı içerisinde olduğunu söyledi.

"(Şanghay İşbirliği Örgütü) Türkiye, bölgesel ve uluslararası örgütlerle yakın iş birliği arayışı içerisinde, uluslararası örgütler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, uluslararası örgütlerin tamamlayıcı rolüne dikkati çekti.

Bu bağlamda ŞİÖ ile iş birliğini geliştirmek için kurucu üye Çin dahil örgüt üyeleri ile görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Çavuşoğlu, diğer yandan ASEAN’da sektörel diyalog ortağı için başvuruda bulunduklarını ve bu konuda bir kararın alınmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Çin’deki resmi temaslarını tamamlayarak bugün ülkeden ayrılacak.