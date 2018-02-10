Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanal hakkında suç duyurusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisi hakkında "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" gibi suçlamalarla savcılığa şikayet dilekçesi veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, suç duyurusunda, Tanal'ın mesnetsiz ve hukuka aykırı iftira atığını, hakaret ettiğini ve şikayet hakkını kötüye kullandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendisi hakkında "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" gibi suçlamalarla savcılığa şikayet dilekçesi veren CHP İstanbul Milletvekili Tanal hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

Tanal, 7 Şubat'ta başsavcılığa PYD'li Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Erdoğan'ın yanı sıra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hakkında, "terör örgütü propagandası", "terör örgütüne yardım ve yataklık", "suçu ve suçluyu övme", "suçluyu kayırma" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla şikayette bulunmuştu.

Kaynak: AA