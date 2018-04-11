Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cezayir'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Cezayir'de yaşanan uçak kazasıyla ilgili mesaj paylaştı.

Cezayir’de bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acısını yürekten paylaştığımız dost ve kardeş Cezayir halkı ve devletine başsağlığı dilerim.@Messahel_MAE @AlgeriaMFA — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 11 Nisan 2018

Bakan Çavuşoğlu, "Cezayir'de bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acısını yürekten paylaştığımız dost ve kardeş Cezayir halkı ve devletine başsağlığı dilerim." dedi.

Cezayir devlet televizyonu, ülkenin kuzeyindeki Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA