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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cezayir'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cezayir'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Cezayir halkına taziyelerini iletti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Cezayire başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Cezayir'de yaşanan uçak kazasıyla ilgili mesaj paylaştı.

 

 

Bakan Çavuşoğlu, "Cezayir'de bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acısını yürekten paylaştığımız dost ve kardeş Cezayir halkı ve devletine başsağlığı dilerim." dedi.

Cezayir devlet televizyonu, ülkenin kuzeyindeki Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Cezayir uçak kazası
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