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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Mass'a tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Mass'a tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Mass'ı arayarak tebrik etti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Alman mevkidaşı Massa tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Mass'ı tebrik etti.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından uzun süre hükümet kurulamamıştı. Görüşmelerin ardından geçen hafta Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Mass, 14 Mart'ta görevini Sigmar Gabriel'den devralmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass
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