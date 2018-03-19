Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Mass'a tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Mass'ı tebrik etti.
- Merkel, dördüncü dönem Başbakanlık görevine başladı
- Merkel 4. kez Almanya Başbakanı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e tebriklerini iletti
Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından uzun süre hükümet kurulamamıştı. Görüşmelerin ardından geçen hafta Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon hükümeti kurulmuştu.
Mass, 14 Mart'ta görevini Sigmar Gabriel'den devralmıştı.
Kaynak: AA