  • 06 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.235
    EURO 5.061
  • BIST 102599.22
    ALTIN 178.771
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: F-35 uçağı satışı iptal olursa karşılığını alırlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: F-35 uçağı satışı iptal olursa karşılığını alırlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğiz. F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilemez" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan ABDye: F-35 uçağı satışı iptal olursa karşılığını alırlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. 

Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 uçak satışını iptal edeceği yönündeki iddialar için, "Karşılığını alırlar" yorumunu yaptı. 

" F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilemez. Olursa Türkiye'den karşılığını alırlar."

Bakan Çavuşoğlu, yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile önümüzdeki hafta görüşeceklerini söyledi. 

"Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğiz."

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: uçak, mike pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu, F-35, Dışişleri Bakanlığı, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER