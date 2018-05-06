Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: F-35 uçağı satışı iptal olursa karşılığını alırlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.
Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 uçak satışını iptal edeceği yönündeki iddialar için, "Karşılığını alırlar" yorumunu yaptı.
" F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilemez. Olursa Türkiye'den karşılığını alırlar."
Bakan Çavuşoğlu, yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile önümüzdeki hafta görüşeceklerini söyledi.
"Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğiz."
Kaynak: TRT Haber