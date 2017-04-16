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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından tebrik telefonları

Katar, Macaristan, Makedonya, Suudi Arabistan, Sudan ve Kenya dışişleri bakanları, Çavuşoğlu'nu halkoylamasında alınan sonuç dolayısıyla tebrik etti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğluna mevkidaşlarından tebrik telefonları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması dolayısıyla mevkidaşları tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Katar, Macaristan, Makedonya, Suudi Arabistan, Sudan ve Kenya dışişleri bakanları, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Çavuşoğlu, sırasıyla Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed ile görüştü.

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