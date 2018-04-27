Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten çekilmezse müdahale etmek durumundayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesine ilişkin, "Daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik." dedi.

"YPG Münbiç'ten çekilmezse müdahale etmek durumundayız"

Bakan Çavuşoğlu, "Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle ABD ile ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin Münbiç'teki durumuna ilişkin şöyle dedi:

"ABD ile yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız."

"S-400 alırsan yaptırım uygularız bize işlemez"

Bakan Çavuşoğlu, S-400 konusunda, "Süreci baştan sona anlattık. S-400 alırsan yaptırım uygularız bize işlemez" diye konuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber