  • 22 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.783
    EURO 4.634
  • BIST 117235.47
    ALTIN 162.109
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Fransa'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Fransa'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gidiyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Fransaya gidiyor

Paris'te düzenlenecek "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısı'nın ev sahipliğini Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yapacak.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" adlı girişim 23 Ocak'ta Paris'te yapılacak toplantıda Bakan Jean Yves Le Drian tarafından başlatılacak.

Toplantıda 29 ülke, kimyasal silah kullanan ya da geliştirenlerin cezasız kalmamalarına yönelik mücadelede iş birliğini güçlendirecek bir dizi taahhütte bulunacak. Katılımcılar, kimyasal saldırıların failleri hakkında elde ettikleri bilgileri uluslararası camia, kamuoyu ve ilgili uluslararası kuruluşlarla paylaşma konusunda mutabakata varacak.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER