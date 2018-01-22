Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Fransa'ya gidiyor

Paris'te düzenlenecek "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısı'nın ev sahipliğini Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yapacak.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" adlı girişim 23 Ocak'ta Paris'te yapılacak toplantıda Bakan Jean Yves Le Drian tarafından başlatılacak.

Toplantıda 29 ülke, kimyasal silah kullanan ya da geliştirenlerin cezasız kalmamalarına yönelik mücadelede iş birliğini güçlendirecek bir dizi taahhütte bulunacak. Katılımcılar, kimyasal saldırıların failleri hakkında elde ettikleri bilgileri uluslararası camia, kamuoyu ve ilgili uluslararası kuruluşlarla paylaşma konusunda mutabakata varacak.

Kaynak: AA