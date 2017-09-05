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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Bangladeş'e gidiyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Bangladeşe gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mynmar'da katliamdan kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçişlerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere yarın Bangladeş'e gidiyor. 

Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na da katıldı.

Slovenya'nın ev sahipliğindeki Bled'de, GDAÜ Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları ve yetkilileri katıldı.

AB'yi Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil etti.

Program, Slovenya'nın GDAÜ dönem başkanlığındaki ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

Ev sahibi Dışişleri Bakanı Karl Erjavec konuklarını tek tek karşıladıktan sonra Bled Kalesi manzarasına karşı aile fotoğrafı çekildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, ülkeler arasındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Balkanlarda barış, güven ve istikrar ortamının tesis edilmesi, iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması ve bölgesel iş birliğinin sağlanması amacıyla 1996 yılında kurulan GDAÜ, Türkiye'nin de içinde etkin biçimde yer aldığı Balkanlar'daki tek iş birliği platformu olma özelliğine sahip.

Türkiye, Haziran 2009-Haziran 2010 tarihlerinde GDAÜ Dönem Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Etiketler: dışişleri bakanı çavuşoğlu, bangladeş, arakanlı müslümanlar
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