Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu vize müjdesini verdi

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde bir restoranda, Uluslararası Rus Derneği, medya yöneticileri ve 24 ülkeden gelen Rus gazetecilerle bir araya geldi.

Katılımcılarla tek tek tokalaşan Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin önemli bir dönüm noktasında bir araya geldiklerini söyledi.

Önemli bir referandum sonrası medya temsilcileriyle beraber olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim bugün Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. TBMM'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü. Bizde çocuklara armağan edildi. Birkaç gündür Avrupa'nın ve dünyanın farklı yerlerinden çocuklar bu bayramı kutlamak için Türkiye'de bulunuyorlar. Ben de Dışişleri Bakanlığımızı bir çocuğumuza bırakıp geldim. Önemli bir gün de Miraç Kandilimiz. Dini ve milli bakımdan önemli bir günde sizlerle beraberiz." diye konuştu.

Gerek Suriye'de gerekse bölgede birçok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Rusya ile yaşanan üzücü hadiseden önce pasaportsuz geçiş için çalışma yaptıklarını belirtti.

Birçok alanda önemli çalışmaların olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Rusların Türkiye'deki vizesiz kalma süresini 60 günden 90 güne çıkarıyoruz. 18 yaşına gelen bazı gençlere de vatandaşlık vereceğiz, Antalya'da ve Alanya'da beş, altı gence vatandaşlık vereceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, akraba topluluklarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını belirterek, dış politikadaki en önemli unsurlardan bir tanesinin yurt dışında yaşayan soydaş, akraba topluluklarıyla yakın temasta bulunmak ve onlarla yakından ilgilenmek olduğuna dikkati çekti.

"Irkçılığı yenmemiz lazım"

Bulgaristan'a istikrarın tam anlamıyla yerleşmesini istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz de tam bu sebeple Anayasa değişikliğine gittik. Ama inşallah önümüzdeki süreçte Bulgaristan'a istikrar tam olarak yerleşir, bundan mutluluk duyarız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ırkçı partilerin kilit rol oynamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, 1 milyona yakın Türk olmasına rağmen Türkçe kampanya yapmanın ülkede yasak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de bütün dillerde kampanyanın yapılabildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Irkçılığı yenmemiz lazım. Avrupa'nın hastalığı, kendisinden olmayan herkesten nefret eder. Sonra da Türkiye ve Rusya'ya insan hakları dersi vermeye çalışır." ifadelerini kullandı.

"Atina cami olmayan tek başkenttir"

Yunanistan'dan gelen bir gazetecinin, Türkiye'de inanç özgürlüğünün olmadığını, Ayasofya'da ezan okunduğunu, Türkiye'deki Hristiyan ibadethanelerinin kapatıldığını ve Yunanistan'da camilere büyük saygı olduğu yönündeki iddiaları üzerine Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Önyargılarla geldiğinizi görüyorum. Yunanistan ile ilgili tespitinize hiç katılmıyorum. Atina, cami olmayan tek başkenttir. 2004 yılında Rodos'a gittim, orada kalenin içinde yıkılmış bir cami var. AB, 5 milyon avro gönderdi. O parayı AB'nin vermesine rağmen, Yunanistan o camiyi hala restore etmedi. O günden bu yana biz Türkiye'de birçok kilise inşa ettik ve eski kiliseleri restore edip, ibadete açtık."