Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Pompeo Washington'da görüşecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy basın düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'daki 25. yıl anma törenlerine katıldığını belirtti.

Aksoy ayrıca, Bakan Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Washington ziyaretinin en kısa zamanda gerçekleşmesi üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi.

"123 temsilcilikte sandık açılacak"

24 Haziran'da yapılacak seçimleri değerlendiren Aksoy, "60 ülkede 123 temsilcilikte sandık açılacak, yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy kullanabileceklerini değerlendiriyoruz" dedi.

"Aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz"

Kıbrıs sorununa da değinen Aksoy, "Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı takdirde biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz, artık yeni bir yol denenmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber