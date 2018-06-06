Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin 2 asır ötesini planlayacak ve belirleyecek bir seçim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Serik Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği'nin (ANTBİRLİK) iftar programında yaptığı konuşmada, Birliğin gelişimi ve dönüşümünü görünce bir çiftçi çocuğu olarak geleceğe yönelik umutlarının arttığını anlattı.

ANTBİRLİK'in daha önce içinin boşaltıldığını ve bunun üzerine devletin gereğini yaparak o günkü yönetimi görevden aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, kendilerinin de tavsiyeleriyle yönetime çiftçilerin yanında olan Ziraat Odası Başkanının getirildiğini ifade etti.

Devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini her ziyaretimizde Antalya çiftçisinin durumunu sorar. Tarıma ve çiftçiye desteğimizi artıracağız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin tarım yüzde 10'unu teşkil edecek. Tarım ürünlerinin ihracattaki oranı artacak." dedi.

ANTBİRLİK'in salça fabrikası kuracağını aktaran Çavuşoğlu, bunun yanında meyve suyu fabrikası kurulması için de destek vereceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Antalya ve Serik'e büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"16 yılda tüm sorunlara ve engellemelere rağmen Türkiye'mizi ayağa kaldırdık, güçlendirdik. 24 Haziran'dan sonra Türkiye şaha kalkacak. Türkiye ekonomisi daha da güçlü olacak, kurumlarımız daha da büyüyecek. Uluslararası arenada hak ettiğimiz noktaya geliyoruz. Daha iyi olmak zorundayız. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye şaha kalkacak. Bunun için güçlü destek istiyoruz."

Çavuşoğlu, ülkenin ekonomisi, çiftçisi, esnafı, dış politikasını, mazlumları ve ümmeti teslim edecek Recep Tayyip Erdoğan dışında bir cumhurbaşkanı adayının olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, "24 Haziran, Türkiye tarihinin en kritik ve önemli seçimi, Türkiye'nin ve Türk milletinin 2 asır ötesini planlayacak ve belirleyecek bir seçim. Cumhurbaşkanımız ilk defa bir seçim için 'En önemli seçim' dedi. İçeriden, dışarıdan hainlik yapanlara yine güzel bir ders vereceğiz." diye konuştu.

"Yaparsa yine AK Parti yapar. Vakit yola devam vakti." diyen Çavuşoğlu, ANTBİRLİK bünyesinde hizmet verecek araçların açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA