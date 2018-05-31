Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek ABD için zafiyettir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Serik İlçe Teşkilatı tarafından Serik Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, seçimlere kadar gece gündüz çalışacaklarını, bu süreçte 4 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'da bir toplantıya katılacağını söyledi.

Ardından 15 Haziran'da da Çin'de tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması amacıyla düzenlenen bir toplantıya katılacağını ifade eden Çavuşoğlu, bu iki ziyaret dışında seçim çalışmalarında olacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz. Esasen bu sorunun sebebi de biz değiliz, müttefikimiz ABD. Bir terör örgütüne destek verdi. O terör örgütüyle Suriye'de çalışmayı tercih etti. Vahim bir hataydı. Şimdi bu hatadan ABD'yi de döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin, böyle bir terör örgütüyle iş birliği yapması kendisiyle çelişmesi demektir. Hele hele bizim gibi bir müttefiki ve önemli bir ülkeyi kaybetme riskinin olması da ABD için de ve tüm müttefikler için de bir zaafiyettir. Çünkü Türkiye sözünde duran, kimseye yanlışı olmayan, sorunların çözümü için çaba sarf eden, NATO içinde en güçlü ikinci ordusu olan ve tüm kurumlarda aktif rol oynayan, bölgenin istikrarı, barış için rol oynayan güvenli bir ortak. Böyle bir ortağı kimsenin kaybetmemesi gerekir. Kaybedenlerin de kendisine zararı vardır, bize değil. Biz seçeneksiz, alternatifsiz değiliz. Kimseye de muhtaç değiliz. Kimsenin dayatmalarına da boyun eğmeyiz. Artık bu millet uyandı. Artık yeni bir Türkiye var. Herkes bunu kabullenecek."

"Sosyal politikalar 16 yılda inanılmaz seviyeye geldi"

Türkiye'nin büyük hizmetler yapılabildiğini, hükümetlerinin ciddi bir mali politikası, mali sistemi ve bankacılık politikası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, yolsuzlukların kesildiğini, yoksullukla mücadele edildiğini dile getirdi.

Sosyal politikaların son 16 yılda inanılmaz bir seviyeye geldiğine değinen Çavuşoğlu, dünyada da milli gelire göre en çok insani yardımı yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyüdüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, 241 merkezde Türk bayrağının dalgalandığını, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı, Türk Hava Yolları (THY) ile dünyanın her yerinde olduğunu ifade etti.

Türkiye büyüdükçe zorluklar ve engellerin de karşılarına çıktığını anlatan Çavuşoğlu, bu engelleri de güçlü ve dik durarak aştıklarını belirtti.

Şimdi yeni bir tarihi yolculuğa çıktıklarına değinen Çavuşoğlu, "Darbelerle, 17-25 Aralık darbesiyle, Gezi olaylarıyla, parti kapatma davalarıyla, muhtıralarla içeriden ve dışarıdan tüm zorluklarla mücadele ederken bu ülkeyi kalkındırmak için de çok çalıştık, çok yatırımlar yaptık. O yüzden 74 yılda yapılanların 3, 5, 10 katını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Zorluklarla mücadele ederken Türkiye'yi kalkındırdıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bunları yaparken 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koyarak Türkiye'nin geleceğini de planladıklarını kaydetti.

"Türkiye'nin projeleri hayata geçirmesini, boyun eğmemesini hazmedemiyorlar"

Bakan Çavuşoğlu, rakiplerinin seçim sürecindeki vaatleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hep demagoji, hep palavra, yalan. Tam tersi, 'O köprüye gerek yok, o tünele gerek yok, yerli otomobile ne gerek var, onu yıktıracağım, bunu durduracağım, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım.' Tıpkı bugün bize ekonomik yoldan saldıranlar gibi... Onların en büyük derdi, Türkiye'nin bu projeleri hayata geçirmesi, onlara boyun eğmemesidir. Bunu hazmedemiyorlar. Biz, bizi kabullenemeyenlere 'Artık Türkiye'yi kabulleneceksiniz, Türkiye'ye nasıl muamele edeceğinizi öğreneceksiniz' derken bir de içeride onların uzantısı olan bunlarla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacak, 2053 ve 2071 hedeflerinin de temellerini atacak. Demokrasi güçlenecek. FETÖ'nün bozduğu adalet yeniden tesis edilecek, güçlü bir Meclis olacak. Güçlü hükümet olacak, seçimin ertesinde hükümetin kurulacağını bileceğiz. Milli gelir artacak."

Kur dalgalanması ve diğer oyunların arkasında "Bu hükümet gitsin, Erdoğan gitsin ne olursa olsun." diyenler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunun içinde PKK'lılar da var FETÖ de var. Tüm hainler olduğu gibi finans kuruluşlarından tutun, bazı ülkeler de var. Ama milletimiz bu kirli oyunu görüyor, bugüne kadar nasıl bozduysa bundan sonra da bozacak." yorumunu yaptı.

Dünyada söz sahibi olan Türkiye için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, dünyada Türkiye'nin söz sahibi olmasının daha fazla adalet, barış ve istikrar demek olduğunu söyledi.

Gücünü başka milletlerin, devletlerin, halkların aleyhine kullanan bir millet olmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bugüne kadar attıkları adımlarla Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve ötesinde barış ve istikrar için çalıştıklarını dile getirdi.

En az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankası

Suriye'deki sorunun çözülmesi için en çok ve en samimi çaba sarf eden ülkenin Türkiye olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele ise mücadele, siyasi süreçse siyasi süreç, Astana süreci, Cenevre süreci, Soçi süreci... Hepsinin içinde olan bir ülkeyiz. Buralardaki tutumumuzda ne kadar objektif, dengeli olduğumuzu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi tüm dünya görüyor, Suriye halkı da görüyor. Herkesle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ancak kimsenin boyunduruğu altında olmadık. 10 bin nüfuslu ülkeye bile yardım ettik. Gebze'de en az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankası açacağız. Burada geliştirilen teknolojiler, bu ülkelere transfer edilecek. Türkiye bu ülkelerin dertleriyle dertleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' cümlesi artık tüm dünyada slogan oldu. Birleşmiş Milletleri de reforme edinceye kadar da mücadele edeceğiz. Zaten reform komisyonunun da içindeyiz, katkı sağlıyoruz. Adaletli nasıl olabilir? Sorunları nasıl çözebilir? Tıkanıklıkları nasıl giderebilir?"

Kendilerinin ABD, Avrupa Birliği (AB), Almanya ya da diğer ülkelerle bir problemlerinin olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ancak kimsenin kendilerinin kiminle nasıl ilişki kuracağını belirleyemeyeceğini söyledi.

Herkesle müzakere etmeye, diplomatik kanalları açık tutmaya hazır olduklarına değinen Çavuşoğlu, "İş birliği ise iş birliği ama karşılıklı güvene, saygıya dayalı, kazan kazan anlayışıyla iş birliğine varız. Sorunların çözümüyse ona da varız ama dayatmalara karşıyız. Bu yeni Türkiye'ye alışmaları biraz zor oluyor." diye konuştu.

Sahur programına, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, bazı AK Parti Antalya milletvekili adayları, il ve ilçe teşkilatı mensupları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA