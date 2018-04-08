Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Turist sayısında 2014 rakamlarını geçeceğiz

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya ANFAŞ Expo Center'de düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi (HESTOUREX 2018) kapsamında, Kundu bölgesindeki bir otelde gala yemeğine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın HESTOUREX fuarına ikinci kez ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, fuarın geçen yıl Dışişleri Bakanlığı himayesinde düzenlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılki başarıyı gördüğünü ve fuarın bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlendiğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, verdiği destek için Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

HESTOUREX'de bu yıl 165 ülkeden, 5 binden fazla partneri ağırladıklarını belirten Çavuşoğlu, katılımcılara da teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin etrafında çok sayıda kriz, çatışma ve dondurulmuş ihtilafın olduğunu ifade ederek, "Türkiye, Suriye'deki durum dahil komşularında yaşanan kriz ve çatışmaların çözümüne katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor" dedi.

"Turist sayısında 2014 rakamlarını geçeceğiz"

"Turist sayısında bu sene ciddi bir artış var. 2014 rakamlarını da geçeceğiz inşallah. Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, yaz aylarında gelen turistin dışında sağlık turizmiyle de gelirleri artırmak istediklerini dile getirdi.

Antalya'da konser toplantısı, seçimler, sağlıkla ilgili son gelişmeleri değerlendirme gibi önemli toplantıların yapıldığına işaret eden Dışişleri Bakanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuçta ikinci senesinde dünyanın en cazip ve popüler bir fuarı haline geldik. Seneye çok daha iyisini düzenleyeceğiz. Geçen sene Dışişleri Bakanlığının himayesinde olmuştu. Bu sene ise Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde oldu. Cumhurbaşkanımız da geçen seneki başarıyı görünce 'HESTOUREX'e sahip çıkalım, destek olalım' dedi. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Gelecek sene Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çok başarılı bir HESTOUREX için kolları sıvadık."

"Türkiye'deki sağlık sistemi, dünyadaki en iyi sağlık sistemi modellerinden biri"

Türk ekonomisinin büyüdüğünün altını çizen Çavuşoğlu, ekonominin geçen yıl 7,4 oranında büyüme kaydettiğine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, bu rakamla Türkiye'nin Avrupa'da en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğini ifade eden Çavuşoğlu, başarının sadece mikroekonomik figürlerle sınırlı olmadığının altını çizdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok alanda yatırım yaptığına dikkat çekerek, sağlık sisteminin başarısından bahsetti. Çavuşoğlu, "Türkiye'deki sağlık sistemi, dünyadaki en iyi sağlık sistemi modellerinden biri" dedi.

Antalya'ya yakın zamanda şehir hastanesi geliyor

Türkiye'nin çok sayıda hastane inşa ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, yakın zamanda Antalya'da da şehir hastanesi yapımına başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA