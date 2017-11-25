Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerikan başkanı Trump'ın terör örgütü YPG'ye silah verilmeyeceği sözünü uygulamada da görmek istiyoruz" dedi.

Trump'ın gerekli talimatları verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Amerika'nın terör örgütü yerine müttefikleri ile işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Sınırdan geçen YPG'li terörist sayısı ortada, hangi silahlarla geçti? O verilen silahların PKK'lıların eline geçtiği belgelerle ortada. Dolayısıyla bunu Cumhurbaşkanımız net bir şekilde bir kere daha Sayın Trump'a iletti. Sayın Trump 'Ben talimatı verdim, bundan sonra silah verilmeyecek' dedi. Konuşmanın ileri ki aşamasında Sayın Trump bunu bir kere daha söyledi.

'Ulusal güvenlik danışmanıma talimat veriyorum, zaten bu konuşmamızın tutanağını onlar da okuyacaklar. Dolayısıyla hiçbir silahın verilmesini istemiyorum. Esasen Bu saçmalığın çok daha önceden bitmesi gerekiyordu' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza silah verilmeyeceğini söylemiştir. Elbette bunu uygulamada da görmek istiyoruz. Çünkü ABD gibi bir ülkenin terör örgütleri ile işinin olmaması lazım. Çünkü ABD'nin Kendisi de terörden çok çekti. Bizler de terörden çok çektik ve terör örgütleri ile işbirliği yerine müttefikler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor."

TRT HABER