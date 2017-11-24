Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump "YPG'ye artık silah verilmeyecek" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Kongo Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdi ve bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önce son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir."

ayrıntılar gelecek...