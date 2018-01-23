Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gitti.

Toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la da ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini, Trump tarafından talep edilen bu görüşmenin saatinin belirlendiğini aktardı.

Çavuşoğlu ile Tillerson'ın gündeminde Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı vardı. Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşına Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini aktardığını söyledi.

"Trump söz verdi YPG'ye silah vermeyecek"

Tillerson'la görüşmesinin detaylarını paylaşan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın YPG'ye silah vermeyeceğine dair söz verdiğini anlattı:

"Afrin operasyonuyla ilgili daha önce Türkiye'ye herhangi bir roket atılmadığını gündeme getirmişti. Kendisine, YPG'ye verdiğiniz silahlar bize Afrin'de tehlike olarak geliyor. Trump da söz verdi. Silah vermeyecek diye. Suriye konsunda birlikte adım atalım. vermemiz gereken mesajları verdik. Son derece başarılı bir görüşme oldu."

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, toplantı kapsamında başkent Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, İngiltere'nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitsunari Okamoto ile görüştü. Çavuşoğlu, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

"Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık"

Fransa'da gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısı, başkent Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Toplantıya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin de içinde olduğu 29 ülke katılıyor.

Dışişleri bakanlarının toplantısında, ülkeler, kimyasal saldırıların failleri hakkında elde ettikleri bilgileri uluslararası camia, kamuoyu ve ilgili uluslararası kuruluşlarla paylaşma konusunda mutabakata varacak.

Kaynak: TRT Haber, AA