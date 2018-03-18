Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ve Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin ilçe merkezinin yanı sıra 6 belde merkezleri teröristlerden temizlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twittar'daki hesabından yaptığı açıklamada, bugün Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "#BirGeceAnsızınGelirizDemedikMi" ve "#TepenizeBinerizDemedikMi" etiketleriyle, "Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu" mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, mesajında TSK'nın Afrin'de Türk bayrağının göndere çekildiği ana ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu?!!#BirGeceAnsızınGelirizDemedikMi#TepenizeBinerizDemedikMi pic.twitter.com/CZyJfMKPWC — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 18 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber