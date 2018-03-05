Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Salih Müslüm'ün peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Türkiye arasında kurulan mekanizmaların ne zaman toplanacağına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, mekanizmaların ilk toplantısının 8-9 Mart'ta Washington'da yapılacağını, Türkiye'den farklı bakanlıklardan oluşan bir heyetin toplantıya katılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, heyetin bir ön hazırlık toplantısı yapacağını ve 19 Mart'ta da kendisinin Washington'a gideceğini bildirerek, "İki dışişleri bakanının eş başkanlığında ön görüşmede gündeme gelen konuları detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Hangi somut adımlar atılacak? Biliyorsunuz, Münbiç önceliklidir. Yine terörle mücadele konusu var. YPG'ye verilen silahların alınması gibi önemli hassas konular var. Bunların hepsini tek tek değerlendireceğiz, hangi konuda, hangi adımlar ne zaman atılacak somut takvime bağlamak istiyoruz. Oyalama dönemi bitmiştir. Oyalamalarla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Bir de ortada güven bunalımı var. Dolayısıyla somut adımlar olmadan bu güven tesis edilmez." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Alman mevkidaşı Gabriel ile görüşecek

Bakan Çavuşoğlu, Salih Müslüm'ün iadesiyle ilgili, "Girişimlerimiz oldu. Yarın Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Almanya'da görüşmemiz olacak. Görüşmelerimizde de gündeme getireceğiz. Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız, Türkiye'de mahkeme kararları var, Türkiye'deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı da var. Bu konuda Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz beraber Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peşini hiçbir yerde bırakmayacağız, artık ona rahat yok. Nereye giderse gitsin, o ülkelerden de iade talebinde bulunacağız, gerekli yakalama kararı dahil tüm aldığımız kararları, bilgileri aktararak resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz " dedi.

"AB içinde herhangi bir ülkeye maalesef rahatça gidebiliyor"

Salih Müslüm'ün şu anda nerede olduğuyla ilgili gelen bir soru üzerine Çavuşoğlu şunları söyledi:

"En son Almanya'da görüldü biliyorsunuz, 1 gün önce orada olacağının bilgisini aldık, ama şu anda bugün itibariyle nerede olduğu konusunda bilgim yok. Çekya'da mahkeme kararı biliyorsunuz, Avrupa Birliği sınırı dışına çıkamaz kararı vardı, dolayısıyla AB içinde herhangi bir ülkeye maalesef rahatça gidebiliyor."

Kaynak: TRT Haber