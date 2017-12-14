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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'lerde sorun yok, bu hafta içinde imzalar atılır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'lerde sorun yok, bu hafta içinde imzalar atılır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile basın toplantısı düzenledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400lerde sorun yok, bu hafta içinde imzalar atılır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile basın toplantısı düzenledi. 

Kudüs’ün Filistin’in Başkent olarak kabulü konusunda Çavuşoğlu şunları kaydetti; 

‘Bizim kararımız hukuka uygundur. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması için her türlü çabayı sarf edeceğiz"

S-400'lerin alımı ve Rus mühendisler ve teknisyenler konusu 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 füzeleri ve kurulumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "S-400'lerde sorun yok. Belki de bu hafta içinde imzalar atılır. Rusya’nın buraya asker konuşlandırması anlamına gelmez. Mühendisler bakımını yapar kurulumunu yapar. Kendi ekibimizle askerlerimizi kullanacağız. Bu çalışmalar Rusya’nın Türkiye’ye asker konuşlandırması anlamına gelmez. Bunlar nereden çıktı anlayamıyorum" dedi. 

Kaynak: TRTHABER 


 

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